Deschamps: Te tri minute mijenjaju nogomet, uništavaju ga

Richard Callis via Guliver

Francuskog izbornika brine jedna situacija koja će biti prisutna na SP-u.

Francuzi su pobijedili Brazilce u prijateljskom ogledu 2:1, a svoj dojam o utakmici dao je i francuski izbornik Didier Deschamps.

“Prekrasna pobjeda. Nekad je razlika između Brazila i Francuske bila velika, no čini mi se da je okrećemo u svoju korist. Činili smo sjajne stvari u prvom dijelu, u drugom smo dominirali s 10 igrača, pogotovo u veznom redu, tako da mogu izvući puno zanimljivih stvari. Često smo mijenjali pozicije, ali ni to nije naškodilo kolektivnoj igri. Zadovoljan sam”, kazao je izbornik Deschamps.

Jedinu zamjerku Deschamps je imao na “cooling break”. Na polovici svake dionice igrači se mogu osvježiti, no iskusni stručnjak smatra da pauza predugo traje. Sličan scenarij čeka nas i na Svjetskom prvenstvu.

“Razumijem da volite pauze zbog reklama, ali te tri minute mijenjaju nogomet. Štoviše, uništavaju ga”, zaključio je.