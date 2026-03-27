Dalić zadovoljan: ‘Stvorili smo dosta prigoda, iako smo u nekim trenucima imali i sreće’

Photo/Michal Kamaryt (CTK via AP Images via Guliver Images

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić rekao je nakon pobjede od 2-1 nad Kolumbijom da je Hrvatska pokazala energiju i karakter.

“Moram čestitati našim igračima na pobjedi. Bilo je jako teško kada već u drugoj minuti primiš gol pred punom stadionom, kada te protivnika stišće. No, pokazali smo energiju i karakter da se vratimo u utakmicu”, izjavio je Dalić na konferenciji za medije u Orlandu.

Rekao je da je bila velika stvar pobijediti Kolumbiju pred oko 40.000 gledatelja, mahom kolumbijskih navijača.

“Bili smo odgovorni, stvorili smo dosta prigoda pa sam zadovoljan“, izjavio je.

Priznao je da je Hrvatska “u nekim trenucima imala i sreće”, ali i da je uspijevala zaustaviti kolumbijske napade.

“Došli su do izražaja naš karakter i kvaliteta”, rekao je.

Upitan je li zadovoljan kako su igrači odigrali u novoj formaciji s tri braniča umjesto četiri odgovorio je da “ima nekih stvari koje treba popraviti”.

“No s obzirom na jedan odrađeni pravi trening moramo biti zadovoljni”, izjavio je.

Pohvalio je Kolumbiju istaknuvši kako je to “dobra ekipa”.

“Ima brzinu i dobru tranziciju pa ju teško zaustaviti”, rekao je.

Dalić je uočio neke propuste u svojoj ekipi unatoč pobjedi.

“U nekim trenucima smo stajali daleko od igrača, nekoliko dugih lopti nas je lako preskočilo što je bilo opasno. To nam nedostaje, obrana od tih dugačkih lopti, jer je suparnik tako stvarao opasnost. Nadalje, u nekim sitacijama je trebalo bolje iznijeti loptu”, objasnio je.

Dotaknuo se i stanja ozlijeđenog Joška Gvardiola:

“Još je u fazi oporavka, dobro mu ide, nadamo se da će biti spreman do Svjetskog prvenstva. On nam je jako bitan igrač.”

Napomenuo je kako je bilo lijepo igrati pred ispunjenim stadionom s toliko navijača.

Upitan hoće li nadolazeće Svjetsko prvenstvo biti posljednje Luki Modriću rekao je da 40-godišnji veznjak najbolje zna što i kako dalje.

“Jako nam puno znači. Već su se puno puta od njega opraštali. On ima energije i snage pa se nadam se da će biti na visokom nivou na Svjetskom prvenstvu i da ćemo napraviti ondje velike stvari”, rekao je Dalić.