Dalić predstavljen u Emiratima: ‘Nisam došao ovdje zbog novca i uživati na plažama, nego mukotrpno raditi’

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Zlatko Dalić i službeno je predstavljen kao novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dalić je povratak u UAE dočekao s velikim ambicijama. U toj je zemlji već radio tri godine kao trener Al Aina, s kojim je ostvario zapažene rezultate, a sada želi napraviti iskorak i na reprezentativnoj razini.

“Drago mi je što sam u UAE-u, mome drugom domu. Nadam se da ćemo ponovno ostvariti velike rezultate, ovaj put s reprezentacijom. Hvala vam na povjerenju, osjećam se počašćenim. Tri sam godine bio u Al Ainu, napravio veliki posao sa svojom momčadi, ali to je prošlost. Fokus mi je na budućnosti, bit će teško, ali cilj mi je napraviti jaku i kompetitivnu momčad”, kazao je Dalić.

Donedavni hrvatski izbornik imat će plaću od pet milijuna eura na godišnjoj razini. No novac nije važan, ističe Dalić…

الكرواتي زلاتكو داليتش مدربًا لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 🇦🇪#منتخب_الإمارات Welcome, Zlatko Dalić 🇦🇪 The UAE Football Association is pleased to announce the appointment of the Croatian as the new Head Coach of the UAE National Team #UAENT pic.twitter.com/EFLox63yAC — UAEFA (@uaefa_ae) August 12, 2026

“Nisam došao ovamo uživati na plažama, nego mukotrpno raditi. Trebamo podršku cijelog naroda i svih medija, moramo biti tim. Ako ne budemo, nećemo napraviti ništa. Tako je bilo i u Hrvatskoj. Nisam ovdje došao zbog novca, nego zbog napornog rada. Novac mi je bio zadnji na pameti. Najvažnije je da se ovdje osjećam dobro.”

Cilj je jasan – sastaviti konkuretnu reprezentaciju i pokušati se plasirati na svjetsku smotru 2030.

“Borit ćemo se za ovu zemlju i ljude i davati sve od sebe. Obići ćemo sve igrače, razgovarati s trenerima. Tu je dosta mladih igrača spremnih za nove izazove.”