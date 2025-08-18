Dalić objavio popis za nastavak kvalifikacija za SP: Nema Luke Sučića

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 23 igrača te poslao četiri pretpoziva za rujanski nastavak Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nakon izuzetno uspješnog lipnja, u kojem je Hrvatska upisala maksimalnih šest bodova protiv Gibraltara i Češke uz impresivnu gol-razliku 12:1, početak rujna donosi Vatrenima nove kvalifikacijske izazove na putu do Svjetskog prvenstva 2026. godine. Hrvatsku reprezentaciju čeka gostovanje na Farskim otocima 5. rujna, a tri dana kasnije u Zagrebu će ugostiti Crnu Goru.

“Logično je da smo na ovom popisu ostali vjerni igračima koji su izvrsno odradili cijeli lipanjski ciklus, kako pristupom kroz cijele pripreme tako i igrom protiv Gibraltara i posebno Češke. Žao nam je što Mateo Kovačić zbog oporavka od operacije i dalje ne može biti s nama, ali najvažnije je da se potpuno zdrav vrati na teren. U dogovoru s igračem i izbornikom U-21 reprezentacije, Ivicom Olićem, Luka Vušković ovaj će ciklus odraditi s mladom reprezentacijom gdje je stožerni igrač te će imati značajnu minutažu što mu je sada najvažnije”, poručio je izbornik Zlatko Dalić.

“Ne smijemo se opustiti samo zato što smo dobro startali jer znamo da jedan slab dan može ugroziti naše ambicije – stoga očekujem jednako visoku razinu motivacije i odlučnosti na ovom okupljanju. Naravno da prihvaćamo ulogu favorita protiv Farskih otoka i Crne Gore, ali naša je obveza u obje utakmice ući s maksimalnim fokusom kako bi naša kvaliteta došla do izražaja. Raduje me što je nekolicina igrača napravila klupski iskorak ovoga ljeta jer u snažnijem okruženju i jačim ligama mogu dodatno napredovati. Isto priželjkujem i onima koji još traže novo rješenje do kraja prijelaznog roka. Pratimo širok krug kandidata i na svakome je da u narednom razdoblju kroz klupske nastupe pokuša izboriti status reprezentativca, a naravno da je taj motiv posebno izražen u godini kada je Svjetsko prvenstvo. Nakon srebra u Rusiji i bronce u Kataru, svi dobro znamo kakva je privilegija predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu i siguran sam da je to svim najboljim hrvatskim nogometašima najveći cilj ove sezone”, zaključio je izbornik.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.

Popis pozvanih igrača za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Borna Sosa, Karlo Letica