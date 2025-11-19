Češki savez kaznio igrače nakon izborenog baraža, predviđene premije idu u dobrotvorne svrhe

Podijeli :

xxBorisxKovacevx/xCROPIXx via Guliver

Izvršni odbor Češkog nogometnog saveza osudio je ponašanje nogometaša nakon utakmice protiv Gibraltara. Opisuju da su neprimjerenim pristupom zasjenili slavlje 6:0 te šalju ispriku navijačima.

“Nitko od igrača ne stoji iznad zemlje koju ima čast predstavljati i nitko od igrača nije više od navijača koji izdvaja svoja sredstva, vrijeme i energiju kako bi podržao češku reprezentaciju”, poručili su iz saveza te naglasili su kako navijači imaju puno pravo izraziti svoje nezadovoljstvo lošim igrama u posljednje vrijeme te da je reakcija igrača trebala biti potpuno drugačija.

Igrači su se trebali zahvaliti najvjernijim navijačima, ne samo za podršku na jučerašnjoj utakmici nego i za “dugoročnu i neumornu podršku tijekom cijelog kvalifikacijskog ciklusa nakon niza neuvjerljivih izvedbi”, što nisu napravili.

Izvršni odbor je zbog svega navedenog donio i konkretne mjere. Naime, odlučili su da Tomaš Souček u sljedećem susretu neće nositi kapetansku traku, a igračima neće biti isplaćene premije za jučerašnju kvalifikacijsku utakmicu, već će ta sredstva biti donirana za pomoć potrebitima.

“U ime cijelog nogometnog saveza zahvaljujemo svima koji nas bodre i podržavaju češki nogomet“, zaključuje se u priopćenju.