Česi u šoku: ‘Ovo je najveća sramota našeg nogometa od osamostaljenja’

Podijeli :

Sport Klub

U nedjelju se dogodila nevjerojatna senzacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Farski Otoci, nacija s manje od 55.000 stanovnika, na domaćem su terenu svladali favoriziranu Češku (2:1). Poraz u Torshavnu od 136. reprezentacije svijeta na ljestvici Fife izazvao je potres u Češkoj, mediji nisu štedjeli reprezentaciju.

POVEZANO VIDEO / Sjajne vijesti za Hrvatsku: Farski otoci srušili Češku!

Vodeći češki portal Idnes.cz nazvao je poraz “najvećom sramotom češkog nogometa od osamostaljenja”, dok su drugi koristili izraze poput “debakl” i “povijesna blamaža”. Portal Sport.cz opisao je igru Ćeške kao “beznadnu i bez ikakve ideje”.

Češka se ovim porazom praktički oprostila od borbe za prvo mjesto u skupini L i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.