Cannavaro upisao prvi poraz na klupi Uzbekistana

U debitantskoj utakmici je slavio, a onda doživio prvi poraz na klupi Uzbekistana.

Talijanski trener Fabio Cannavaro preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana, a u debitanskom je nastupu slavio protiv Kuvajta 2:0 u prijateljskoj utakmici.

No, njegovi su odabranici izgubili u idućoj prijateljskoj utakmici, onoj protiv Urugvaja 1:2.

Podsjetimo, Uzbekistan je svoju vizu za Sjevernu Ameriku iduće godine već osigurao i ostatak će sezone uigravati reprezentaciju za svjetsku smotru.