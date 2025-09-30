Cannavaro dobio odličnu ponudu: Vodit će reprezentaciju koja je izborila Svjetsko prvenstvo?

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Fabio Cannavaro dobio je novu ponudu za trenerski posao. Kako prenosi Fabrizio Romano, bivši trener zagrebačkog Dinama mogao bi sjesti na klupu reprezentacije Uzbekistana, s kojom su već započeli pregovori.

Podsjetimo, Cannavaro je posljednji angažman imao upravo u Dinamu, kojeg je preuzeo tijekom zimske stanke prošle sezone. Na klupi se zadržao do travnja, kada je dobio otkaz nakon 14 utakmica s učinkom od sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. U trenutku smjene Dinamo je zaostajao osam bodova za vodećim Hajdukom.

Reprezentacija Uzbekistana već je osigurala svoj prvi povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., a u potrazi je za novim izbornikom otkako je u siječnju Srečko Katanec odstupio zbog zdravstvenih problema. U medijima se pojavila informacija da slovenska legenda boluje od raka. Kvalifikacije je privremeno priveo kraju Timur Kapadze, 43-godišnji bivši reprezentativac, no savez sada očito traži trenera s jačim iskustvom. Među kandidatima se spominjao i Slaven Bilić, ali Cannavaro je trenutno prva opcija.

Talijan već ima izborničko iskustvo – 2019. je kratko, oko mjesec dana, vodio reprezentaciju Kine. Nakon iznimno uspješne igračke karijere u kojoj je osvojio i Zlatnu loptu, u trenerskom poslu vodio je još Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Al Nassr, Benevento, Udinese te spomenuti Dinamo.