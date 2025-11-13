Buffonov sin upisao prvi hattrick u karijeri i to za reprezentaciju Češke

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Louis Buffon, 18-godišnji sin proslavljenog talijanskog nogometnog vratara Gianluigija Buffona, postigao je svoj prvi hattrick u karijeri i to u dresu češke reprezentacije do 19 godina.

Posredstvom svoje majke, češke manekenke Alene Seredove, 18-godišnji krilni napadač Louis je već ranije odlučio igrati za Češku, a ne Italiju te je njegova karijera u češkom nogometu počela kroz U18 reprezentaciju. Sada je član momčadi do 19 godina, a u kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Europsko prvenstvo upisao je prvi hattrick u karijeri.

Češka je pobijedila Azerbajdžan 6:1 uz čak pet golova u drugom poluvremenu. Tri je postigao Louis, u 54. minuti za 2:0, u 64. za 3:0 te u 93. minuti za konačnih 6:1.

Louis Buffon je član talijanskog prvoligaša Pise u čijem je sastavu dosad upisao dva nastupa u Serie A. Nogometnu karijeru mlađi Buffon je počeo u Juventusovoj akademiji, a u Pisu se preselio tijekom ljeta 2023. godine.

Rođen je u Torinu, gradu gdje je veliki dio karijere proveo njegov otac Gianluigi, jedan od najboljih svjetskih vratara svih vremena, a ujedno i nekadašnji heroj Italije koja je 2006. godine osvojila naslov svjetskog prvaka.