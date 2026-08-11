Bizarno ‘mito’ Infantina: Evo što nudi Meksiku u zamjenu za podršku

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino našao se u središtu novog velikog skandala koji bi mogao ozbiljno uzdrmati njegovu poziciju na čelu krovne nogometne organizacije.

Prema pisanjima španjolskih i latinoameričkih medija, Infantino je navodno ponudio Meksičkom nogometnom savezu (FMF) pomoć pri prelaženju iz konfederacije CONCACAF u južnoamerički CONMEBOL, a zauzvrat je tražio njihovu javnu potporu u borbi za ostanak na vlasti.

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Priča je dobila na težini nakon što je meksički Savez početkom kolovoza iznenadio javnost odlukom da stane na Infantinovu stranu. Time se izravno suprotstavio vlastitoj konfederaciji CONCACAF, koja je otvoreno zatražila preispitivanje njegovog vođenja FIFA-e.

Iza tog iznenadnog poteza FMF-a, prema navodima meksičkog AS-a, stoji konkretna politička trgovina. Meksiku je navodno obećana mogućnost stalnog sudjelovanja u elitnim južnoameričkim natjecanjima poput Copa Américe i Cope Libertadores, što bi tamošnjem nogometu donijelo golem financijski i natjecateljski zamah.

Iz FIFA-e i Meksičkog nogometnog saveza za sada nema službenih reakcija na ove optužbe. Infantino se već nalazi pod snažnim pritiskom dijela vodećih konfederacija zbog kontroverznih poslovnih planova oko komercijalnih prava za Svjetsko prvenstvo, pa bi ovaj slučaj mogao dodatno ugroziti njegove planove za osvajanje novog mandata na izbornom kongresu u ožujku.