Bivši trener Hajduka se prepao: Evo zašto Gattusova Italija večeras ne igra na kultnoj Meazzi

Nevjerojatno zvuči da četverostruki svjetski prvaci riskiraju propuštanje trećeg Mundijala zaredom, nakon što su već izostali 2018. i 2022., unatoč naslovu europskog prvaka 2021.

Zabrinutost u Talijanskom nogometnom savezu (FIGC) vidi se i u odluci da se protiv Sjeverne Irske ne igra na Meazzi, koja bi bila rasprodana, već na manjoj New Balance Areni u Bergamu – na zahtjev izbornika.

“Ovo nije vrijeme za podjele, već trenutak da svi na stadionu dišu s momčadi i glasno navijaju. Da igramo na Meazzi, iz iskustva znam da bi se publika podijelila prema klupskoj pripadnosti, a takva bi atmosfera za nas bila pogubna”, izjavio je Gattuso.

“Nedavno smo igrali u Bergamu i, unatoč rezultatu 0:0 na poluvremenu, publika nas je ispratila pljeskom. To je bilo ohrabrenje i upravo takvu podršku trebamo u četvrtak.”

Savez je pristao na taj zahtjev i odrekao se većeg prihoda od ulaznica, procijenivši da je plasman na SP važniji od zarade, posebno nakon dva propuštena turnira.