Bivši trener Dinama pokušat će Makedonce odvesti na Svjetsko prvenstvo

Makedonski trener Goce Sedloski novi je izbornik reprezentacije Sjeverne Makedonije, odlučio je Upravni odbor nacionalnog saveza.
Kako je priopćila Nogometna federacija Makedonije (FFM), Sedloski je jedno od najprepoznatljivijih imena u povijesti makedonskog nogometa, bio je kapetan reprezentacije i prvi igrač koji je upisao 100 nastupa za nacionalnu momčad.
Dodaje se kako Sedloski ima iskustvo rada u stručnom stožeru reprezentacije, budući da je u kolovozu 2012. godine predvodio makedonsku A reprezentaciju kao vršitelj dužnosti izbornika u prijateljskoj utakmici protiv Litve u Skoplju (1:0).
POVEZANO
U trenerskoj karijeri radio je kao pomoćnik i vršitelj dužnosti makedonskog izbornika, a na klupskoj razini vodio je Horizont Turnovo, Vardar, Rigu (Latvija), Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), drugu momčad Dinama (Hrvatska), Škupi, Vllazniju (Albanija) i Rabotnički.
“Sedloski je osvojio tri naslova prvaka – s FK Vardar u sezonama 2015./16. i 2016./17. te s FK Škupi u sezoni 2021./22., kao i Kup s FK Vardar u sezoni 2024./25.“, navodi se u priopćenju FFM-a.
Reprezentaciju Sjeverne Makedonije 26. ožujka očekuje polufinale doigravanja za Svjetsko prvenstvo, u kojem gostuju kod reprezentacije Danske. Pobjednik tog susreta u finalu doigravanja igrat će protiv boljeg iz dvoboja Češka – Irska.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!