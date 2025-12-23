Bivši trener Dinama pokušat će Makedonce odvesti na Svjetsko prvenstvo

Kako je priopćila Nogometna federacija Makedonije (FFM), Sedloski je jedno od najprepoznatljivijih imena u povijesti makedonskog nogometa, bio je kapetan reprezentacije i prvi igrač koji je upisao 100 nastupa za nacionalnu momčad.

Dodaje se kako Sedloski ima iskustvo rada u stručnom stožeru reprezentacije, budući da je u kolovozu 2012. godine predvodio makedonsku A reprezentaciju kao vršitelj dužnosti izbornika u prijateljskoj utakmici protiv Litve u Skoplju (1:0).

POVEZANO VIDEO / Debakl Makedonije u Walesu: Brojali su do sedam

U trenerskoj karijeri radio je kao pomoćnik i vršitelj dužnosti makedonskog izbornika, a na klupskoj razini vodio je Horizont Turnovo, Vardar, Rigu (Latvija), Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), drugu momčad Dinama (Hrvatska), Škupi, Vllazniju (Albanija) i Rabotnički.

“Sedloski je osvojio tri naslova prvaka – s FK Vardar u sezonama 2015./16. i 2016./17. te s FK Škupi u sezoni 2021./22., kao i Kup s FK Vardar u sezoni 2024./25.“, navodi se u priopćenju FFM-a.

Reprezentaciju Sjeverne Makedonije 26. ožujka očekuje polufinale doigravanja za Svjetsko prvenstvo, u kojem gostuju kod reprezentacije Danske. Pobjednik tog susreta u finalu doigravanja igrat će protiv boljeg iz dvoboja Češka – Irska.