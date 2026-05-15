Belinho uskoro donosi odluku: Brazil ili Hrvatska?

Za Belinha su mnogi zainteresirani, a uskoro će morati donijeti odluku i oko reprezentacije.
Belinho je meta klubova poput Barcelone, Bayerna i Newcastlea, a uskoro će odlučiti hoće li igrati za mlade kategorije hrvatske ili brazilske reprezentacije. Javlja to jutros o 17-godišnjem nogometašu Kustošije najveći stručnjak za transfere nogometaša Fabrizio Romano.
Podsjetimo, ove zime napustio je Dinamo i prešao u redove hrvatskog trećeligaša, a onjegovoj karijeri brine Andy Bara.
Belinho je rođen 13. siječnja 2009. godine u Rio de Janeiru, a u Dinamo je došao 2021. godine u vrijeme korone. Tada nije mogao biti registriran za Dinamo jer to pravila FIFA-e nisu dopuštala. Vratio se u Brazil da bi ponovno, nakon obiteljske tragedije s ocem i bratom, došao u Novi Vinodolski.
U Brazilu mu je preminula majka i otac se u potrazi za egzistencijom odlučio preseliti u Hrvatsku. Otac je našao posao u Novom Vinodolskom, Belinho je počeo trenirati u NK Vinodolu, a onda je došao u Dinamo u kojem su na njega ozbiljno računali.
Prošle sezone zabio je šest golova u 22 nastupa za Dinamovu kadetsku momčad, ali nije upisao niti jedan službeni nastup za seniore Plavih.
