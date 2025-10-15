Argentinci hvale Messija nakon novog rekorda: Pokazao je zašto je veliki kapetan

Podijeli :

Argentinski sportski portal Ole posvetio je opsežnu analizu igre Lionela Messija nakon uvjerljive pobjede Argentine (6:0) nad Portorikom u prijateljskoj utakmici odigranoj u američkom gradu Fort Lauderdaleu.

Bila je to samo jedna od niza prijateljskih utakmica koje aktualni svjetski prvak planira odigrati u sklopu priprema za sljedeće Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku.

Ole naglašava da se Messijeva genijalnost uzdigla iznad razine samog protivnika, iako ni suparnik ni sam stadion nisu bili na razini svjetskog prvaka.

“Messi je odigrao ‘nezaboravnu’ utakmicu, fokusiran na igru ​​i momčad. Netko drugi bi igrao na njegovom mjestu samo da obavi posao, ali to se ne odnosi na kapetana”, navodi Ole.

Iako je utakmica odlučena uvjerljivom pobjedom, argentinski sportski portal naglašava Messijevu želju da ostane na terenu i odigra svih 90 minuta.

“Kapetan je odbio napustiti teren, ‘izdržavši’ cijelu utakmicu i na neki način nadoknadivši svoju prethodnu izostanak”, piše portal, aludirajući na činjenicu da Leo Messi nije igrao u prvoj listopadskoj prijateljskoj utakmici protiv Venezuele (igrao je za Inter Miami), ali sada je želio u potpunosti doprinijeti momčadi.

Kapetan je bio uključen u pet od šest golova Argentine, a njegove dvije asistencije za golove Gonzala Montiela i posebno briljantno dodavanje petom za Lautara Martineza posebna su priča.

Upravo su te dvije izravne asistencije donijele Messiju povijesni rekord: sa 60 asistencija postao je najbolji asistent u povijesti međunarodnog nogometa, nadmašivši Brazilca Neymara i Amerikanca Landona Donovana s po 58 asistencija.

Nakon utakmice, Argentinski nogometni savez objavio je izjave izbornika Lionela Scalonija i nekoliko ključnih igrača u spomenutoj utakmici, ali ne i od Lea Messija.

“Isprobali smo neke igrače, ali unaprijed smo znali da će ispuniti uvjete, da nas neće razočarati i ostaviti na cjedilu”, rekao je Lionel Scaloni za službenu stranicu Argentinskog nogometnog saveza.

Golove su postigli Alexis McAllister (14. i 36.), Gonzalo Montiel (23.), autogol Steven Echevarria (64.) i Lautaro Martinez (79. i 84.).