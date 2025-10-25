Ancelottijeva kćer otkrila detalje svađe svog oca s Gattusom: ‘Od tada više nisu razgovarali’

Podijeli :

Spada LaPresse via Guliver Images

Dugo se znaju dvojica Talijana.

Carlo Ancelotti je 2019. napustio klupu Napolija, a na njegovo mjesto došao je Gennaro Gattuso. Dok je predsjednik Napolija spremao otkaz Ancelottiju, već je započeo pregovore s Gattusom. Ancelottiju to nije najbolje sjelo, nazvao je Gattusa koji je negirao bilo kakav kontakt s Napolijem.

Ancelotti je o njihovom odnosu kratko pričao dvije godine kada su Real Madrid i Valencia igrali polufinale španjolskog Superkupa, kraljevski klub vodio je tada Ancelotti dok je Gattuso vodio Valenciju.

“Imali smo sjajne trenutke, osvojili dvije Lige prvaka, uspomene za vječnost. Nakon toga odnosi nisu bili baš idealni. Imali smo nekih osobnih problema, ne želim pričati o tome”, rekao je tada Ancelotti.

POVEZANO Kakav spektakl: Ancelottijev Brazil vodio 2:0 pa izgubio čudesnim preokretom Japanaca Gattuso u svom stilu: ‘Ako u tome ne uspijem, otići ću živjeti daleko od Italije’

O njihovom odnosu progovorila je sad i Ancelottijeva kćer Katia. Svog oca opisuje kao smirenu osobu, ali kaže da ga je Gattusova odluka da ga naslijedi na klupi Napolija pogodila.

“Nikada više nisu razgovarali niti su se vidjeli. Tata je bio veoma uzrujan, a Gattuso ga nikada više nije nazvao. Vjerojatno će se vidjeti na Svjetskom prvenstvu, nadamo da će Italija plasirati. Finale Brazil – Italija bilo bi sjajno, posljednje je bilo 1994. godine. Tata je tada bio Sacchijev pomoćnik, a gdje je bio Gattuso”, rekla je Katia za Corriere della Sera pa dodala:

“Voljela bih ga vidjeti ljutog, samo jednom. Kažu da se na terenu i u svlačionici to događa. Voljela bih ga ponekad vidjeti takvog i u stvarnom životu. Ne želi nikoga razočarati, vjerojatno je ispred svog vremena. Sklon je izbjegavanju sukoba, ali s vremena na vrijeme morate zauzeti stav.”