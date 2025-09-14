Ancelotti ipak ne otpisuje klupski angažman, evo gdje se vidi nakon Brazila

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Carlo Ancelotti završio je dugu etapu u Real Madridu i preuzeo reprezentaciju Brazila.

Legendarni je trener s reprezentacijom osigurao plasman na SP 2026., a za francuski L’Equipe otkrio u kojem se poslu vidi nakon izborničke uloge u Brazilu.

“Real Madrid je jedina momčad koju ću prihvatiti trenirati nakon Brazila”, rekao je.

U svibnju je rekao da je njegova klupska karijera vjerojatno završena, a nedavno za ESPN otkrio i što misli o ostanku na klupi Brazila.

“Nemam problema ako Brazilski nogometni savez (CBF) želi nastaviti”, rekao je te objasnio da nema ništa protiv vođenja kluba do 2030., iako je potpisao jednogodišnji ugovor.