Aleksandar Trajkovski se emotivnom porukom oprostio od makedonske reprezentacije

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Jedan od istaknutijih nogometaša Sjeverne Makedonije, Aleksandar Trajkovski, odlučio je završiti reprezentativnu karijeru. Bivši igrač Hajduka i aktualni 33-godišnji napadač Lokomotive iz Zagreba oprostio se od nacionalne momčadi emotivnom porukom na društvenim mrežama, naglasivši da odluka nije bila nimalo laka.

Trajkovski je bio dio generacije koja je ostvarila povijesni plasman na Europsko prvenstvo, a posebno će ostati upamćen po pogotku u 92. minuti protiv Italije u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo. U odlučujućoj utakmici za odlazak na SP bolji je bio Portugal koji je slavio 2:0.

Na njegovu odluku utjecalo je i veliko razočaranje nakon što mu izbornik Goce Sedloski nije dao priliku u utakmici doigravanja protiv Danske u Kopenhagenu, koja je završila porazom 4:0. Time je Trajkovski karijeru zaključio s 98 nastupa za reprezentaciju, samo dva manje od Sedloskog, pa nije uspio doći do željenih 100.

S ukupno 98 nastupa treći je na vječnoj ljestvici reprezentacije, iza Gorana Pandeva (122) i Sedloskog (100), dok je s 24 pogotka drugi strijelac u povijesti reprezentacije, također iza Pandeva (38). U oproštajnoj poruci istaknuo je koliko mu je igranje za reprezentaciju značilo.

“Danas stojim pred vama sa srcem punim emocija… Od prvog dana kada sam obukao dres, znao sam da to nije samo obveza – nego čast, ponos i odgovornost koja se ne može opisati riječima. Predstavljati svoju zemlju, svoj narod, svoju obitelj… To je nešto što se osjeća, ne objašnjava. Svaki poziv u reprezentaciju za mene je bio kao prvi. Ista uzbuđenost, ista trema, ista želja da dam sve od sebe”, započeo je Trajkovski.

“Svaka utakmica bila je borba, svaki gol – trenutak koji ću nositi u srcu zauvijek. Ali više od svega, pamtit ću ljude, suigrače koji su postali braća, koji su vjerovali u mene i sve one koji su bili dio ovog putovanja. Bilo je i teških trenutaka… Porazi koji su boljeli, ali i pobjede koje su nas učile što znači prava radost. U svim tim trenucima jedno se nikada nije promijenilo – ljubav prema dresu i želja da se da maksimum za našu zemlju. Ipak, u proteklom razdoblju osjećam da moj trud i zalaganje nisu bili dovoljno cijenjeni.

Posebna zahvala navijačima – vi ste bili naša snaga kada je bilo najteže, naš vjetar u leđa kada nam je najviše trebalo. Ovo nije laka odluka… Odlazak boli, ali istovremeno donosi i ponos. Ponos što sam imao čast biti dio ove reprezentacije i nositi ovaj dres srcem. Reprezentacija nije samo tim – to je obitelj.

Hvala svima na povjerenju, podršci i ljubavi kroz sve ove godine. Hvala vam što ste mi omogućili da živim svoj san. Uzdignute glave i punog srca… Povlačim se. S poštovanjem, Aleksandar Trajkovski”, zaključio je.