McTominay: Vjerujemo u sebe i želimo pobjedu

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Nema panike, nije katastrofa, rastemo, idemo prema naprijed, kazao je škotski veznjak Scott McTominay (27) uoči sutrašnjeg ogleda protiv Hrvatske na Hampden Parku.

Škoti zadnja dva kola dočekuju na dnu ljestvice s jednim bodom, ali velikim optimizmom uoči susreta protiv Hrvatske i Poljske.

“Dobro smo igrali, jedino nedostaju pobjede. Nema panike, nije katastrofa, rastemo, idemo prema naprijed. Ova grupa ima sjajna karakter, atmosfera je odlična, vjerujemo u sebe. Imamo odličnog izbornika, dio sam sjajne grupe,” kazao je 27-godišnji veznjak.

McTominay je rođen u Engleskoj, u Lancesteru, no otac mu je Škot, pa je izabrao škotsku umjesto engleske vrste. Nogometni put je započeo u Manchester Unitedu čiji je dres nosio od 2002. godine u mlađim kategorijama, sve do kolovoza ove godine kada je preselio u Napoli. Ukupno je na Old Traffordu proveo čak 22 godine.

“Crveni vragovi” prolaze kroz veliku krizu, a dio navijača žali što je napustio “kazalište snova”.

“Ne pratim previše medije i društvene mreže, prošlost je prošlost, Trudim se igrati najbolje što mogu,” kazao je i osvrnuo se na ono što slijedi u reprezentativnom dresu.

“Kada igraš protiv velikih ekipa, morat se žrtvovati, svjestan da te očekuju i teški trenuci, moraš biti fokusiran na svakoj utakmici. Moraš biti maksimalno koncentriran, odlučuju sitnice, moramo biti bolji pred oba gola, to je normalno ako želiš napredovati. Međutim želimo pobjedu,” kazao je.

Osvrnuo se i na 2024. godinu u tijekom koje su Škoti nastupili na EURO-u u Njemačkoj, te elitnom razredu Lige nacija.

“Bilo je više pozitivnih, ali i teških trenutka. Nogomet nikada nije samo sunce. Nastupili smo na europskom prvenstvu, te u A Ligi nacija. Vjerujem da smo spremni za još bolje rezultate, trebamo biti strpljivi i rezultati će doći. Vjerujem da ova generacije može biti najbolja u škotskoj povijesti,” poručio je McTominay koji je u dresu nacionalne vrste sakupio 56 nastupa i postigao 11 golova.

Škotski veznjak od ove sezone nosi dres talijanskog velikana Napolija.

“Igram dobro, profesionalac sam, trudim se najviše što mogu, fokusiran sam na nogomet. Trudim se što prije pohvatati sve konce igre. Teže mi ide talijanski jezik nego prilagodba na terenu,” kazao je sa smiješkom.

Osvrnuo se i kako je igrati na stadionu koji nosi ime Diega Maradone.

“On je jedna od najvećih nogometnih ikona, poseban je osjećaj igrati na stadionu koji nisu ime takve legende. U Napulju svi žive za klub, a poseban je osjećaj igrati za Napoli,” kazao je.