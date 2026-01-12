Mbappe se oprostio od Alonsa, evo što je napisao

Podijeli :

(AP Photo/Manu Fernandez) via Guliver Image

Xabi Alonso (44) od nedjelje više nije na klupi Real Madrida, službeno je objavio Kraljevski klub. Sporazumni raskid ugovora dogovoren je samo dan nakon poraza 3:2 od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, a njegov nasljednik bit će Álvaro Arbeloa (42).

Nedugo nakon vijesti o Alonsovu odlasku, Kylian Mbappé oglasio se na Instagramu emotivnom porukom oproštaja. Francuski napadač istaknuo je kako mu je, iako kratko, bilo zadovoljstvo igrati pod Alonsovim vodstvom te učiti od njega, zahvalivši mu na ukazanom povjerenju od prvog dana i poželjevši mu sreću u nastavku karijere.

Alonso je Real preuzeo u svibnju 2025. godine, naslijedivši Carla Ancelottija, koji je napustio klub kako bi preuzeo brazilski nacionalni sastav. Potpisao je ugovor do lipnja 2028. i bio je dočekan kao prirodan izbor nakon uspješnog rada u Njemačkoj, čime se potvrdio kao jedan od najcjenjenijih trenera u Europi.

Tijekom mandata vodio je momčad u 34 susreta, upisavši 24 pobjede, četiri neriješena ishoda i šest poraza. Real je ostavio na drugoj poziciji ljestvice La Lige s 45 bodova nakon 19 kola, četiri manje od vodeće Barcelone. U Ligi prvaka nalaze se na sedmom mjestu s 12 bodova nakon šest utakmica, dok su u Kupu izborili plasman u osminu finala, gdje ih u srijedu očekuje dvoboj s Albaceteom, ujedno i prvi nastup pod vodstvom novog trenera.

“Bilo je kratko, ali bilo mi je zadovoljstvo igrati za vas i učiti od vas. Hvala vam što ste mi pružili povjerenje od prvog dana. Pamtit ću vas kao trenera koji je imao jasne ideje i koji jako dobro poznaje nogomet. Želim vam puno sreće u sljedećem poglavlju”, napisao je Mbappe na svom Instagramu.