Mbappe o Zlatnoj lopti: ‘Pitat ću Modrića kako da je osvojim’

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, najavio je okršaj s Hrvatskom.

Kapetan Francuske i napadač Real Madrida – Kylian Mbappe – sudjelovao je na konferenciji za medije u Splitu gdje je pričao o očekivanjima pred susret protiv Hrvatske na Poljudu.

Podsjetimo, Vatrene u četvrtak na rasprodanom Poljudu očekuje prvi susret četvrtfinala Lige nacija protiv aktualnih svjetskih doprvaka Francuza, a tri dana kasnije je uzvrat u Parizu.

Završni turnir Lige nacija je u lipnju, a pobjednik ogleda između Vatrenih i Tricolora igrat će protiv pobjednika susreta Španjolska – Nizozemska. U preostala dva četvrtfinala sastaju se Danska – Portugal, te Italija – Njemačka.

“Nisam baš u najboljoj formi u zadnje vrijeme, zabio sam tek dva gola u posljednjih nekoliko utakmica. Nije me neko vrijeme bilo u reprezentaciji, najvažnije je bilo vratiti se, čuo sam se s većinom igrača, s nekima sam bio zajedno i na godišnjem odmoru. Falilo mi je zajedništvo koje imamo u momčadi”, kazao je na početku presice Mbappe koji još od rujna nije odjenuo nacionalni dres zbog navodnih nesuglasica s izbornikom Deschampsom.

Potvrdio je kako mu je glavni fokus s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 2026.

“Kao što sam rekao, moje misli su usmjerene na Svjetsko prvenstvo 2026. Natjecanje ove važnosti zahtijeva svu našu energiju. Želimo se dobro pripremiti kako bismo mogli sanjati o osvajanju titule svjetskih prvaka.”

Veliku pažnju privlači Ousmane Dembele koji briljira u dresu PSG-a, a u tamošnjoj javnosti se s nestrpljenjem očekuje vidjeti partnerstvo njega i Mbappea:

“Uvijek sam bio uzbuđen igrati s njim, a još više kada vidite u kakvoj je formi; on je važno oružje. Ako imamo Ousmanea u ovakvoj formi kao u PSG-u, pobjeđivat ćemo utakmice. To je dodatna prednost za našu momčad. Imamo više opcija. Kad vidite u kakvoj je formi, to je sjajno. Još smo nepredvidljiviji. Poznajemo se u dušu”, poručio je kapetan Tricolora.

Osvrnuo se i na Adriena Rabiota koji je ponovno u fokusu medija nakon što su ga vrijeđali navijači PSG-a u nedavnoj utakmici s Marseilleom:

“Razgovarao sam s Adrienom, pogođen je, nije mu lako. Malo ljudi zna kakav je to osjećaj. Ne razumijem. To nadilazi ovaj slučaj i PSG. Slično je bilo s Bradleyjem u Lyonu. Ne razumijem zašto se priča o obiteljima. To je nesretna navika, mislim tako. Govoriti o nečijoj majci, ocu… Ako napišete loš članak, ja neću pričati o vašoj kćeri. To je smiješno. Sve češće to viđamo. Nadam se da će se nešto promijeniti, da će ovo poslužiti kao primjer. Pomalo nam je dosta. Postoje granice koje se ne bi smjele prijeći. Prelazak tih granica – to ne želimo vidjeti.”

Novinari su ga upitali o Zlatnoj lopti, nagradi koju još uvijek nema u svojoj bogatoj kolekciji, a Mbappe je kroz smijeh odgovorio:

“Pitat ću Luku Modrića kako je osvojiti”, rekao je Francuz koji od aktualne sezone dijeli svlačionicu s Modrićem u Real Madridu.

Modrić nije jedini Hrvat s kojim je Mbappe imao priliku igrati, istaknuo je i Danijela Subašića:

“Subašić me usmjeravao u Monacu. Igram s Modrićem u Real Madridu, legendarnim igračem. Zadovoljstvo je biti uz njega svaki dan. Još uvijek ima istu želju za vrhunskim igrama. Ogromna je čast biti njegov suigrač”, zaključio je jedan od najboljih nogometaša svijeta.

Utakmica Hrvatske i Francuske igra se na Poljudu u srijedu s početkom u 20:45.