Mbappe na ovom Svjetskom prvenstvu lovi nekoliko rekorda: Za jednim se utrkuje s Messijem

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver Image

Kylian Mbappé na Svjetsko prvenstvo 2026. stiže kao jedan od najvećih favorita za osvajanje Zlatne kopačke, ali i kao nogometaš koji ima priliku ispisati nove stranice nogometne povijesti.

Kapetan francuske reprezentacije već je postigao 12 pogodaka na svjetskim prvenstvima, iako je nastupio na samo dva turnira. Time se svrstao među najveće strijelce u povijesti natjecanja, a istovremeno vodi i zanimljivu utrku s Lionelom Messijem, koji trenutačno ima gol više. Argentinac je na brojci od 13 pogodaka, pa će rasplet njihove borbe ovisiti i o njegovom učinku na, vrlo vjerojatno, posljednjem Mundijalu u karijeri.

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Najveći cilj ipak ostaje rekord Miroslava Klosea, koji je tijekom karijere postigao 16 golova na svjetskim prvenstvima. Mbappéu nedostaje pet pogodaka da ga prestigne i postane najbolji strijelac u povijesti muških svjetskih prvenstava. Situaciju dodatno čini zanimljivom činjenica da bi i Messi mogao povećati svoj saldo i tako dodatno zakomplicirati utrku.

Francuz je vrlo blizu i nacionalnih rekorda. Samo dva gola dijele ga od statusa najboljeg strijelca u povijesti francuske reprezentacije. Trenutačno je na 56 pogodaka, dok rekord drži Olivier Giroud s 57 golova.

Jednako toliko pogodaka potrebno mu je i da pretekne Justa Fontainea na mjestu najuspješnijeg francuskog strijelca na svjetskim prvenstvima. Fontaine je ostao upamćen po nevjerojatnih 13 golova na Mundijalu 1958., što je i danas rekord po broju pogodaka na jednom turniru, no Mbappé ima priliku zasjesti na vrh ukupne francuske ljestvice.

Posebno impresivan ostaje njegov učinak u finalima. Nakon pogotka u finalu 2018. godine, četiri godine kasnije protiv Argentine postigao je hat-trick u jednom od najdramatičnijih finala u povijesti natjecanja. Ako ponovno pronađe put do mreže u eventualnom finalu 2026., postat će prvi nogometaš koji je zabio pet golova u utakmicama za naslov svjetskog prvaka.

France u turnir ulazi među glavnim favoritima za osvajanje naslova, a prošireni format natjecanja s 48 reprezentacija i većim brojem utakmica mogao bi dodatno pogodovati najboljim strijelcima u lovu na rekorde.

Iako se Mbappé već sada smatra jednim od najuspješnijih igrača u povijesti svjetskih prvenstava, pred njim je prilika da postane i apsolutni rekorder po broju pogodaka. No na tom putu ne natječe se samo s Kloseovim rekordom, već i s Messijem, koji uoči početka turnira još uvijek ima pogodak prednosti.