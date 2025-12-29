Maurizio Sarri podvrgnut manjoj operaciji srca

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Images

Trener talijanskog prvoligaša Lazija Maurizio Sarri (66) podvrgnut je manjoj operaciji srca, objavio je rimski klub.

“Trener Maurizio Sarri je nakon dijagnoze atrijske fibrilacije, podvrgnut kateterskoj ablaciji korištenjem PFA tehnologije u Poliklinici Tor Vergata. Zahvat, koji je izveo profesor Andrea Natale, međunarodni pionir s preko trideset godina iskustva u liječenju ovog stanja, bio je uspješan”, poručili su iz kluba.

Talijanski mediji navode kako se radilo o rutinskoj intervenciji, a 66-godišnji Sarri bi trebao nastaviti svoje redovne dužnosti u nadolazećim danima.

Lazio se trenutačno nalazi na osmom mjestu Serie A, a idući susret ima u nedjelju kada dočekuje trećeplasirani Napoli.