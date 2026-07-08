Matteoni: Dalić mi je otkrio da je umoran, a s Bilićem je sve odavno dogovoreno

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Dok čitava sportska javnost u Hrvatskoj s nestrpljenjem iščekuje ishod sastanka u taboru Hrvatskog nogometnog saveza, ugledni novinar i analitičar Robert Matteoni u emisiji Americana ponudio je dubinski uvid u situaciju oko izbornika Zlatka Dalića.

Matteoni smatra kako je najuspješnija era u povijesti Vatrenih blizu svoga završetka te da Dalić ozbiljno razmišlja o odlasku s kormila reprezentacije.

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U svojoj je analizi novinar Sportskih novosti najprije je podsjetio na impresivnu rezultatsku ostavštinu aktualnog izbornika, naglasivši kako su njegove zasluge za hrvatski nogomet neporecive:

“Postoje činjenice kojih se treba držati, a te činjenice govore da je Zlatko Dalić uvjerljivo najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, i s dvije medalje na svjetskim prvenstvima unutar tog razdoblja od osam i pol godina, jedan od najuspješnijih izbornika u svom vremenu. Činjenica je da smo se plasirali na sva velika natjecanja na kojima je reprezentacija sudjelovala pod njegovim vodstvom. Činjenica je da smo osvojili srebrnu medalju u Ligi nacija. Činjenica je i da je ostvarena, više-manje jedna ozbiljna tranzicija u reprezentaciji, 20-ak igrača je već sad unutra, koji pretendiraju biti budući nositelji, to su činjenice koje su neprijeporne”, rekao je u emisiji HRT-a.

Ipak, uz goleme uspjehe na svjetskim smotrama, Matteoni je povukao paralelu s nešto lošijim izdanjima na europskim prvenstvima, koja također kroje cjelokupnu sliku ovog mandata:

“Bili smo viceprvaci svijeta, pa smo na sljedećem europskom prvenstvu ispali nakon prve kup utakmice. Ista stvar nam se dogodila i na prvenstvu prije dvije godine, kad smo ispali u grupi. Činjenice su dakle, da je bIlo dobrih i slabih stvari.”

Ključni trenutak rasprave otkrio je da Dalićevo zasićenje nije stvar trenutnog impulsa nakon turnira. Prema Matteonijevim riječima, izbornik mu je svoje namjere povjerio još ranije, točnije, na oproštaju Luke Modrića u Madridu rekao da mu je ovo zadnja akcija i da ne osjeća više svježinu da bude izbornik.

“Jednostavno, nakon toliko godina, čovjek se potroši. Moj uvjerljiv dojam je da je on umoran. On je jednostavno osam i pol godina iscrpio sve svoje energije što se tiče vođenja reprezentacije. A što je najvažnije, osim što je to rekao, znamo pouzdano da je predsjednik Saveza razgovarao sa Slavenom Bilićem još prije šest-sedam mjeseci, gdje se on stavio na raspolaganje reprezentaciji, odnosno predsjedniku Saveza, za eventualno Dalićevog nasljednika.”

Iskusni analitičar zaključuje kako je prirodna smjena na klupi možda najbolja opcija za obje strane u ovom trenutku, bez obzira na to što će Dalićeve uspjehe biti gotovo nemoguće ponoviti:

“Mislim da on ozbiljno razmišlja otići i u redu je da se razgovor obavi unutar HNS-a. Moj je dojam da je Zlatko Dalić već prije odlučio da će mu ovo biti zadnja akcija s reprezentacijom. Nakon osam i pol godina, nije samo pitanje da li Dalić želi ići dalje ili ne, nego treba postaviti legitimno pitanje, da li je dobro za reprezentaciju da nastavi čovjek koji očigledno je napravio maksimume s ovom reprezentacijom, jer bojim se da nitko više neće ponoviti te rezultate, jer to su fantastični rezultati. Ali svakoj priči dođe kraj, i u svakom trenutku, kad ponestaje ona energija i elan koji čovjeka vodi, jednostavno možda treba neka nova energija, ne samo reprezentaciji, nego čak i samom čovjeku.”