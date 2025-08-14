Martin Erlić sa svojim novim klubom osigurao plasman u Europu

Podijeli :

Nogometaši Midtjyllanda plasirali su se u završni krug kvalifikacija za Europsku ligu pobijedivši norveški Fredrikstad i u uzvratnom dvoboju, u kojem je bilo 2-0 za dansku momčad.

Strijelci su bili Bech Sorensen (9) i Paulinho (17).

Za Mitdjylland je, nakon debija u danskom prvenstvu, prvu utakmicu u europskom natjecanju odigrao hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Bio je u početnoj postavi i igrao je do 59. minute.

Danci su s ukupnih 5-1 izborili plasman u zadnje pretkolo Europske lige, što automatski znači i plasman u ligaški dio Konferencijske lige, ako ne uspiju u dvije utakmice biti bolji od finskog Kuopija.

Finski sastav je u dvije utakmice s ukupnih 3-1 bio bolji od latvijske Rige. U uzvratnom dvoboju Kuopio je pred svojim navijačima slavio s 1-0 golom Pennanena (49). Za latvijski sastav je branio hrvatski čuvar mreže Marko Marić i imao tri obrane.

RFS Riga će pokušati u zadnjem pretkolu Konferencijske lige izboriti ulazak u ligaški dio tog natjecanja protiv poraženog iz dvoboja Maccabija iz Tel Aviva i malteškog Hamrun Spartansa.