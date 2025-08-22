Marko Vešović vratio se u HNL

Podijeli :

AP Photo/Risto Bozovic via Guliver Images

Crnogorski reprezentativac tijekom karijere igrao je za Crvenu zvezdu, Torino, Rijeku, Speziu, Legiju Varšava i Qarabag, s kojim mu je ovog ljeta istekao ugovor.

Marko Vešović (33) potpisao je za Lokomotivu, potvrdio je zagrebački klub:

“S velikim zadovoljstvom objavljujemo kako je Marko Vešović novi član NK Lokomotive! Iskusni crnogorski reprezentativac, koji iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, pridružuje se našem klubu i donosi dodatnu kvalitetu i energiju na terenu.

Vešović je kroz karijeru nastupao za brojne ugledne klubove te će svojim iskustvom i borbenošću sigurno biti veliko pojačanje za našu momčad u nadolazećim izazovima. Dobrodošao u obitelj Lokosa, Marko!” stoji u objavi Lokomotive, a više detalja o Vešovićevu ugovoru nije poznato.