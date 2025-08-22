Marko Vešović vratio se u HNL

Nogomet 22. kol 202513:49 0 komentara
AP Photo/Risto Bozovic via Guliver Images

Crnogorski reprezentativac tijekom karijere igrao je za Crvenu zvezdu, Torino, Rijeku, Speziu, Legiju Varšava i Qarabag, s kojim mu je ovog ljeta istekao ugovor.

Marko Vešović (33) potpisao je za Lokomotivu, potvrdio je zagrebački klub:

“S velikim zadovoljstvom objavljujemo kako je Marko Vešović novi član NK Lokomotive! Iskusni crnogorski reprezentativac, koji iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, pridružuje se našem klubu i donosi dodatnu kvalitetu i energiju na terenu.

Vešović je kroz karijeru nastupao za brojne ugledne klubove te će svojim iskustvom i borbenošću sigurno biti veliko pojačanje za našu momčad u nadolazećim izazovima. Dobrodošao u obitelj Lokosa, Marko!” stoji u objavi Lokomotive, a više detalja o Vešovićevu ugovoru nije poznato.

Iskusni bočni igrač osvojio je 14 trofeja, a hrvatskoj je publici najpoznatiji iz razdoblja u Rijeci (2014.–2017.), gdje je bio važan dio Kekove momčadi. Za Rijeku je odigrao 117 utakmica, postigao 12 golova i upisao 15 asistencija te 2017. osvojio dvostruku krunu. Za Crnu Goru skupio je 60 nastupa i jedan pogodak, a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 150 tisuća eura.

“Jako sam sretan što sam postao igrač Lokomotive. Klub pratim već duže vrijeme i znam da se ovdje radi ozbiljno i ambiciozno. Dolazim s velikom željom da pomognem ekipi svojim iskustvom i igrom te da zajedno ostvarimo što bolje rezultate. Veselim se novim izazovima i jedva čekam zaigrati pred navijačima Lokosa”, rekao je Vešović nakon potpisa ugovora.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet