Marko Pjaca konačno pronašao novi klub?!

Transfer je prošlog tjedna trebao biti zaključen, no sve je propalo zbog dodatnih zahtjeva njegova tabora.

Ipak, prema riječima izvjestitelja Tijmena van Wissinga s RTV Oost, rješenje je pronađeno i Twente i dalje očekuje dolazak iskusnog krilnog napadača.

Pjaca je slobodan igrač nakon što se nije dogovorio o nastavku suradnje sa Zvonimirom Bobanom u Dinamu, a u karijeri je nosio dres Juventusa, Torina, Anderlechta, Fiorentine i Schalkea. Juve ga je 2016. iz Dinama doveo za gotovo 30 milijuna eura, dok je za hrvatsku reprezentaciju upisao 28 nastupa.

Prošle sezone u Dinamu odigrao je 44 utakmice, zabio devet golova i dodao devet asistencija, a u Ligi prvaka sudjelovao u šest pogodaka.