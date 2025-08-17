Marko Bulat postigao prvijenac u novom klubu

Podijeli :

xTomasxSiskx via Guliver

Bivši veznjak Dinama će zasigurno dugo pamtiti ovu večer.

Hrvatski nogometaš Marko Bulat bio je strijelac drugog gola za Rakow u 3-2 gostujućoj pobjedi protiv Nieciecze u susretu 5. kola poljskog prvenstva.

Podsjetimo, Bulat je aktualnom prijelaznom roku napustio zagrebački Dinamo, a prethodnu sezonu proveo je na posudbi u belgijskom Standard Liegeu.

Bulat je prvijencem doveo svoju momčad u prednost od 2-1 u 67. minuti susreta, a odigrao je čitav dvoboj.

U prvom poluvremenu domaće je u vodstvo doveo Jimenez (3), a na 1-1 poravnao je Ameyaw (14). Nakon Bulatovog gola, na 3-1 povisio je Rocha (74) dok je Strzalek (81) ublažio poraz domaćeg sastava.

Fran Tudor odigrao je prvo poluvrijeme za Rakow koji je sada 10. na ljestvici sa šest bodova iz četiri susreta, dok je Nieciecza sedma sa sedam bodova. Na vrhu je Wisla Plock sa 13 bodova.