Mario Carević produžio ugovor s Goricom

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hrvatski nogometni prvoligaš Gorica objavio je u petak kako je produžio ugovor sa svojim sadašnjim trenerom, 43-godišnjim Mariom Carevićem do kraja sezone 2026/27.

“Produženje ugovora dolazi kao potvrda povjerenja u stručni stožer i smjer u kojem se razvija momčad. U zahtjevnom natjecateljskom razdoblju ekipa je pokazala karakter, radnu etiku i jasnu želju za napretkom, a Uprava kluba prepoznala je važnost stabilnosti i dugoročnog planiranja. Vjerujemo u proces koji smo započeli i smatramo da je kontinuitet na klupi ključan za daljnji razvoj momčadi. Carević i njegov stožer svakodnevno rade na podizanju razine igre i izgradnji čvrstog identiteta Gorice“, poručili su iz kluba.

Carević je na klupu Gorice stigao sredinom listopada 2024. godine. Prošle sezone je u 27 utakmica u HNL-u ostvario sedam pobjeda, osam remija i 12 poraza te je momčad prvenstvo završila na devetom mjestu sa sedam bodova više od Šibenika koji je ispao, dok je u prvih 19 ovosezonskih kola Gorica s Carevićem na čelu osma sa 19 bodova (pet pobjeda, četiri remija i 10 poraza), četiri manje ima deveti Vukovar 1991, a pet manje zadnji Osijek.