Mario Balotelli ima novi klub

Talijan je raskinuo ugovor s Genoom prošlog ljeta, nakon neuspješne epizode u kojoj je u sezoni 2024./25. upisao šest nastupa bez gola ili asistencije.

‘Modrić je najvažniji Hrvat u povijesti nogometa’

Njegov novi klub nalazi se na posljednjem mjestu druge lige UAE-a sa samo šest bodova i šest postignutih golova, pa u Balotelliju vide rješenje za spas sezone. Potpisao je ugovor do kraja sezone.

Al-Ittifaq je već 15. klub u Balotellijevoj karijeri. U najboljim godinama igrao je za Inter, Manchester City, Milan i Liverpool, a za talijansku reprezentaciju postigao je 14 pogodaka u 36 nastupa.