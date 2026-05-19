‘Marešićeva faza obrane je zabrinjavajuća, nije dobar u skoku, nije brz…’

Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Hajduk je u 35. kolu SHNL-a remizirao s Lokomotivom 1:1, a nakon utakmice ponovno se otvorila tema učinka Darija Marešića.

Nakon dvoboja, ali i cijele polusezone, njegov nastup komentirao je i bivši Hajdukov stoper Luka Vučko, osvrnuvši se na njegovu ulogu i učinak u momčadi.

“Došao je kao veliko pojačanje, svi znamo njegove kvalitete, ali ono što je do sada pokazao je da je isključivo elitan u fazi napada na lopti. Njegova faza obrane nije dovoljna da bi bio lider Hajdukove obrane. Nije puno visok, nije dobar ni u skoku da je eksplozivan, nije niti brz i mislim da će Marešić morati puno više pokazati. Vrlo brzo dolaze europski dvoboji, u ovoj utakmici je imao još nekoliko loših procjena.

U redu, možemo dati neki kredit da je takva bila utakmica i da igrači nisu sto posto unutra, ali za mene osobno, iako danas u nogometu stoperi moraju biti tehnički jaki u fazi napada, njegova faza obrane mi je za sada zabrinjavajuća”, rekao je Vučko za Dalmatinski portal.