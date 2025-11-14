Marco Pašalić: Nije bila laka utakmica. Moja pozicija? Uvijek sam sretan ako igram

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska je pobjedom 3:1 nad Farskim otocima osigurala prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., što će biti njezin sedmi nastup na najvećoj nogometnoj pozornici. Dosad je osvojila jedno srebro i dvije bronce.

Iako su Vatreni zaostajali nakon ranog gola Turija, Joško Gvardiol je brzo izjednačio, a u nastavku su Petar Musa i Nikola Vlašić preokret pretvorili u sigurnu pobjedu. Hrvatska sada ima 19 bodova, šest više od Češke, uz dojmljiv omjer pogodaka 23:2. Preostaje još susret protiv Crne Gore u ponedjeljak (20:45), no plasman je već zaključen.

Dalić: Neću više pokušavati igrati s trojicom, znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva VIDEO / Hrvatska suvereno do nastupa na sedmom Svjetskom prvenstvu!

Nakon utakmice, izjavu je dao Marco Pašalić.

“Nije bila laka utakmica, pokušali smo probiti s centaršutovima. Bilo mi je teško pogoditi suigrače, primili smo rani gol, to je bilo jako loše i malo nesretno. Mislim da smo se dobro vratili i pobijedili. Desni wingback? Uvijek sam sretan ako igram, igrao sam to ponekad i u juniorima, najbitnije je da mogu pomoći.

Prvenstvo je u SAD-u? Mislim da je to lijepa stvar, dobro iskustvo, vidio sam kako to funkcionira. Osjećaj je dobar, i atmosfera, dobri su uvjeti. Idemo napraviti rezultat na SP-u”, rekao je Marco Pašalić.

