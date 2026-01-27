Marcelov sin potpisao profesionalni ugovor s Realom, Maldinijev prešao u redove velikana

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Sinovi legendarnih nogometnih asova pokušavaju izgraditi vlastiti put i izboriti mjesto pod nogometnim suncem.

Iz Španjolske je stigla vijest da je Enzo Alves, 16-godišnji sin bivšeg braniča Real Madrida i brazilske legende Marcela (37), potpisao svoj prvi profesionalni ugovor s madridskim velikanom. Mladi Alves nastupa na poziciji napadača, a već je upisao deset nastupa za juniorsku reprezentaciju Španjolske, pri čemu je postigao tri pogotka.

Marcelo je dres Real Madrida nosio od 2007. do 2022. godine te s klubom osvojio šest naslova španjolskog prvaka i pet trofeja Lige prvaka. U nastavku karijere igrao je za Fluminense i Olympiacos, dok je za reprezentaciju Brazila upisao 58 nastupa i postigao šest pogodaka.

U isto vrijeme, iz Italije je stigla potvrda da je Daniel Maldini, 24-godišnji sin jednog od najboljih obrambenih nogometaša svih vremena i legende Milana Paola Maldinija, postao novi igrač Lazija. Maldini je uspješno prošao liječničke preglede u Rimu te se rimskom klubu pridružio u transferu vrijednom 15 milijuna eura.

Maldini mlađi, poput svog slavnog oca, karijeru je započeo u Milanu, a kasnije je nastupao za niz talijanskih klubova, uglavnom kao posuđeni igrač – Speziju, Empoli i Monzu. U siječnju 2024. potpisao je za Monzu, a u veljači 2025. prešao u Atalantu, prije aktualnog transfera u Lazio.

Paolo Maldini danas ima 57 godina, a čitavu igračku karijeru proveo je u dresu Milana (1988. – 2009.). Bio je dugogodišnji kapetan Rossonera i talijanske reprezentacije. S Milanom je osvojio više od 20 trofeja, uključujući sedam naslova prvaka Italije i pet Liga prvaka, dok je s Italijom bio viceprvak Europe i svijeta.