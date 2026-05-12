Marca: Potres u Realu, Perez sazvao izvanrednu presicu!

Predsjednik kluba Florentino Pérez danas će se neuobičajeno pojaviti pred medijima, a u Španjolskoj su već krenula brojna nagađanja o mogućim promjenama u klubu.

Kako javlja Marca, radi se o “potresu u Real Madridu”, a Pérez će se obratiti javnosti u press sobi Real Madrid Cityja nakon sastanka vodstva kluba. Iz Reala zasad nisu željeli otkrivati detalje konferencije, već su objavili samo kratko priopćenje:

“Real Madrid CF objavljuje da će se danas poslijepodne, u 18:00 sati, naš predsjednik, Florentino Pérez, pojaviti u press sobi Real Madrid Cityja nakon sastanka Upravnog odbora i obratiti se medijima na konferenciji za novinare.”

Loša sezona, završena bez ijednog osvojenog naslova, otvorila je brojna pitanja o budućnosti momčadi i mogućim promjenama unutar kluba. Upravo zato Pérezovo obraćanje izazvalo je veliku pažnju španjolske javnosti, posebno jer predsjednik Reala vrlo rijetko izlazi pred novinare.