Manenica: Sportski direktor će biti građanin Europske unije, Dinamo stoji iza Cannavara

Screenshot (GNK Dinamo: You Tube)

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Manenica komentirao je aktualno stanje u klubu

Komentirao je prvo nedavne izjave predsjednika Dinama, Velimira Zajeca.

“Pa, dobro, predsjednik Zajec je dao intervju u kojem je iznio neka svoja promišljanja i razmišljanja o stanju u klubu danas i o nekakvoj budućnosti kluba. On naravno na to ima pravo u demokratskom klubu kao što je Dinamo. Ja osobno nisam to tako shvatio, mislim da su iz tog intervjua neke stvari izvučene iz konteksta i napuhane previše. S ciljem čak i da se našteti samom klubu”, kaže Menenica i ističe:

“Ja osobno nemam nikakav problem s gospodinom Zajecom, mi zajedno surađujemo, komuniciramo. U konačnici i sam predsjednik je to naknadno potvrdio i opovrgnuo te natpise koji su se pojavili. Tako da ja iskreno se više ne bi obazirao na taj intervju. I meni osobno i cijelom klubu je apsolutni prioritet prva momčad i trenerski stožer, da ih podržimo i da se fokusiramo na nadolazeće utakmice. Odnos je dobar, komunikacija može nekad biti i češća ili manja, ali jednostavno Dinamo je velik klub, tu se odvija jako puno procesa i nekad i ne stignemo možda svaki dan popričati”, rekao je Manenica za Dnevnik Nove TV.

Dodao je i da Zajecu nisu uskraćene ovlasti.

“Ovlasti mu nismo uskratili, Velimir Zajec je i dalje uključen u donošenje odluka i svakako informiran o najbitnijim temama unutar sportskog sektora.”

Komentirao je i što se događa s pitanjem novog sportskog direktora.

“Krenuli smo, smatramo da treba doći što prije, a sve kako bi imao dovoljno vremena za pripremiti se za novu, nadolazeću sezonu. Trenutno vršimo intervjue s odgovarajućim kandidatima. Naravno, tražimo najoptimalniju osobu za tu poziciju, za Dinamo, klub koji je zahtjevan za bilo kojeg sportskog direktora. Tako da, evo, planiramo u što skorijoj budućnosti izabrati najkompetentniju osobu, koja bi onda preuzela tu poziciju”, rekao je Manenica pa dodao da su si zadali rok do kraja ovog mjeseca da ga nađu.

“Ne ograničavamo se na to hoće li biti domaći ili stranac, tražimo, jednostavno, najkompetentniju osobu, ali to će biti osoba koja će biti građanin Europske unije.”

Kakav je status trenera Fabija Cannavara?

“Njegov status je da je on trener GNK Dinamo. On će to biti i dalje. Smatramo da je klubu sada najpotrebnija stabilnost. Mi kao klub stojimo iza trenera, iza trenerskog stožera, iza cijele prve momčadi. I trener Cannavaro trenutno nije tema.”

A što ako Dinamo ne bude prvak?

“Gledajte, mi i dalje prvenstveno vjerujemo u plan A. Plan A je osvajanje prvenstva i mi čvrsto vjerujemo u to. I zato nam je, ponavljam, apsolutni prioritet prva momčad, i stanje iza njih i fokus na nadolazeće utakmice. I ako osvojimo prvenstvo, nitko nam ne garantira direktan ulazak u Ligu prvaka, da se razumijemo. Ali naravno da postoji plan B. Naš plan B je, ako se sjetite, kad smo imali Skupštinu i radili financijski plan za 2025. godinu, tu je bilo da će Dinamo igrati Europsku ligu, jel…”

“Tako da postoji, naravno, i dodatni plan ako ćemo igrati Konferencijsku ligu. Mi smo napravili te planove. Klub je trenutno jako stabilan financijski, i bit će tako bez obzira kakav bude ishod na kraju sezone.”