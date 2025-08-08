Manchester United predstavio novi trening kamp vrijedan više od 60 milijuna eura

Podijeli :

xConorxMolloyx via Guliver

Manchester United je u petak otvorio vrata novoj zgradi u trening kompleksu Carrington ,vrijednoj 68 milijuna dolara, i to tjedan dana prije početka sezone Premier lige.

Projekt se gradio godinu dana, a gradnju je vodio slavni manchesterski arhitekt Norman Foster, dok je financiran dijelom kapitalne injekcije od 400 milijuna dolara, koju je u klub prošle godine uložio većinski vlasnik Uniteda Jim Ratcliffe.

Preuređen uz doprinos igrača i osoblja, najsuvremeniji trening centar otvoren je upravo kada su se menadžer Ruben Amorim i njegova momčad vratili nakon predsezonske turneje po Sjedinjenim Državama.

„Nakon pregleda objekta prošle godine, brzo smo donijeli odluku o značajnom ulaganju u stvaranje vrhunskog okruženja za osoblje i igrače koje će odražavati našu ambiciju i viziju za Manchester United“, rekao je Ratcliffe, koji je krajem 2023. postigao dogovor o suvlasništvu. “Oduševljeni smo ishodom i uvjereni smo da će novi objekt igrati važnu ulogu u izgradnji pobjedničke kulture u klubu.“

Većina izvršnog vodstva Uniteda preselila se u zgradu, za koju klub tvrdi da ima nadograđenu opremu i tehnologiju, s naglaskom na prehranu, oporavak i jedinstvo tima, te povećano prirodno svjetlo i otvorene radne prostore kako bi se potaknula povezanost.

„Ovaj projekt predstavlja jasan korak prema ujedinjenju svakog dijela kluba oko zajedničke nogometne vizije“, rekao je glavni izvršni direktor Omar Berrada.

Preuređenje zgrade muške ekipe slijedi nakon izgradnje zgrade za žensku prvu momčad i mušku akademiju 2024. godine.

United dočekuje Arsenal u svojoj prvoj utakmici sezone Premier lige 17. kolovoza.