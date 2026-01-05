Manchester City se oglasio i potvrdio crne sumnje: ‘Gvardiol je slomio nogu!’

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Manchester City je na službenim stranicama potvrdio tešku ozljedu Joška Gvardiola.

“Manchester City može potvrditi da je Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije na desnoj nozi. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1.

Branič će krajem ovog tjedna otići na operaciju, a liječnici će nastaviti s detaljnim pregledima kako bi utvrdili puni opseg ozljede i očekivani tijek oporavka. Svi u klubu Jošku žele što brži oporavak, a na klupskoj stranici redovito će se objavljivati informacije o njegovoj rehabilitaciji”, objavili su iz Cityja.

