Manchester City brzo reagirao nakon ozljede Gvardiola, doveli su 20-godišnjeg stopera

Građani su bili prisiljeni vratiti mladog igrača s posudbe.

Ozljeda Joška Gvardiola natjerala je Manchester City na brzu reakciju na tržištu, ali unutar vlastitog kadra. Engleski velikan povukao je s posudbe u Watfordu 20-godišnjeg stopera Maxa Alleynea, čime će Pep Guardiola pokušati zakrpati sve tanju obrambenu liniju svoje momčadi.

Kako je objavio Fabrizio Romano, razlog povratka mladog engleskog braniča iz Championshipa izravno je povezan s Gvardiolovim zdravstvenim stanjem. Cityjeva obrana već se dulje vrijeme bori s izostancima, a situacija se dodatno zakomplicirala u remiju s Chelseajem (1:1), kada su tijekom utakmice otpala oba standardna stopera.

Gvardiol je početkom drugog poluvremena morao napustiti teren zbog problema s gležnjem, dok je u završnici susreta zbog ozljede iz igre izašao i Ruben Dias. Time je Guardiola u svega 90 minuta ostao bez dva ključna defenzivca, što je ubrzalo odluku o povratku Alleynea, igrača u kojeg u klubu očito imaju povjerenja.

Mladi stoper ove je sezone skupio 17 nastupa za Watford i bio standardan član momčadi u Championshipu. Iako još uvijek čeka službeni debi za prvu momčad Cityja, njegov razvoj pomno je praćen, a povratak u Manchester doživljava se kao prilika da se nametne u razdoblju kada momčadi kronično nedostaje zdravih braniča.

Nakon utakmice s Chelseajem Guardiola nije skrivao zabrinutost oko stanja svojih stopera.

„Gvardiol ne izgleda dobro. Nisam još razgovarao s liječničkom službom, vidjet ćemo više tijekom današnjeg dana. Mislim da će izbivati nekoliko tjedana“, rekao je trener Cityja, osvrnuvši se na ozljede Gvardiola i Rubena Diasa.

Koliki će točno trajati Gvardiolov izostanak zasad nije poznato, no jasno je da bi eventualna duža pauza bila ozbiljan udarac za City. Hrvatski reprezentativac ove sezone ima važnu, svestranu ulogu u Guardiolinu sustavu. Uz obrambene zadaće, često sudjeluje u izgradnji napada i donosi višak u završnici.

U 23 nastupa upisao je dva pogotka i pet asistencija, što najbolje pokazuje njegovu vrijednost izvan klasičnih obrambenih okvira.

Povratak Alleynea stoga je prije svega potez nužde, ali i signal da Guardiola u mladom stoperu vidi rješenje barem za dio problema dok se ozlijeđeni nositelji igre ne oporave.