Mamić se zbog njega sukobio s Ajaxom, a sada je potpisao za mogućeg Dinamova protivnika u kvalifikacijama

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xSeskimphotox via Guliver

Robert Murić karijeru će nastaviti na Malti, gdje je potpisao za Florianu, aktualnog prvaka te zemlje i potencijalnog suparnika Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka.

Malteški klub službeno je predstavio 30-godišnjeg hrvatskog krilnog napadača kao jedno od glavnih pojačanja za novu sezonu. Murić iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, a tijekom karijere nastupao je u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Turskoj i Sloveniji.

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Nogometno je stasao u Dinamovoj akademiji, no još kao jedan od najvećih hrvatskih talenata napustio je Maksimir i preselio u Ajax. Kasnije je nosio dresove Rijeke, Konyaspora, Pescare, Brage B, Slaven Belupa i Mure, a sada će pokušati pomoći Floriani u obrani naslova prvaka i europskim kvalifikacijama.

Prema podacima malteškog kluba, u seniorskoj karijeri upisao je više od 300 nastupa, postigao 66 pogodaka i dodao 55 asistencija, a pet puta nastupio je i za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

Njegov odlazak iz Dinama u Ajax svojevremeno je izazvao veliku buru. Tadašnji izvršni čelnik Zdravko Mamić smatrao je da nizozemski velikan mora platiti odštetu jer je Murić imao stipendijski ugovor s Dinamom, zbog čega je klub slučaj prijavio FIFA-i. Međutim, FIFA je presudila u korist mladog nogometaša i omogućila mu odlazak bez odštete.

Cijeli slučaj prerastao je i u sudski spor nakon što je Mamić navodno prijetio Murićevu ocu Branku, menadžeru Davoru Ćurkoviću i obiteljskom prijatelju Željku Pakasinu. Na kraju je oslobođen optužbi nakon što su svjedoci ublažili svoje iskaze i odustali od kaznenog progona.