Maloča: Htio sam odigrati još jednu utakmicu za Hajduk zbog djece, a moram pohvaliti predsjednika Bilića

Nekadašnji kapetan Hajduka, a sada igrač drugoligaša Jaruna, dao je intervju u kojem se dotaknuo neslavnog povratka u splitski klub ovog ljeta.

Mario Maloča (36) je bio gost Denis Podcasta, gdje je detaljno objasnio situaciju s povratkom i ponovnim odlaskom iz Hajduka.

“Moram reći da sam već u veljači dobio poziv od Hrvoja Vukovića koji je krenuo u slaganje druge ekipe i bio je još uvijek direktor Vitali. Pitali su me jesam li ja uopće zainteresiran za to pošto je moja situacija u Gorici bila loša, a i da je bila puno bolja, kad Hajduk zove s moje strane tu uopće nema dvojbe. Oni su možda bili skeptični hoću li ja htjeti igrati četvrtu ligu, ali za mene je najbitnije da obučem dres Hajduka, a koja je liga, to je najmanje bitno.

Nažalost, to je na kraju propalo i nije se znalo što će biti sa mnom. Nije se znalo hoćemo li možda produžiti ugovor na dvije godine ili da možda odem u neki drugi klub na posudbu odmah tu prvu godinu. Potpisao sam na godinu dana. Počela se slagati prva ekipa gdje nije bio prioritet da se riješi moj slučaj. To se oteglo vremenski, ali moram pohvaliti predsjednika Bilića koji je bio sa mnom cijelo vrijeme u kontaktu i samo je zamolio strpljenja. Možda je slika javnosti prema njemu iskrivljena, ja ga moram pohvaliti i reći da smo stvarno imali korektan odnos. Imamo ga i danas.”

Je li se nadao da će biti priključen prvoj ekipi?

“Koliko god nije bilo realno, u tom trenutku sam imao ugovor, možda sam mislio da bi bilo dobro da se priključim tu kao peti, šesti stoper pa da vidimo. Ja bih došao i da ne zaigram više niti jedne sekunde za Hajduk. Bila je nada, najviše sam htio odigrati možda još jednu utakmicu za Hajduk zbog djece. Dok sam igrao u Hajduku, oni su se tek bili rodili, nemaju to u sjećanju. Ali realan sam, imao sam 36 godina i da dođem u prvu ekipu, možda u javnosti to ne bi bilo prihvaćeno.”

Odgovorio je na pitanje je li jedan od razloga što nije ostao neki stari račun s Vučevićem, gdje mu nije bio ljubimac iz doba kada je bio trener.

“Mislim da ne. Pričao sam telefonski s direktorom, gdje je on isto bio jako korektan. Rekao je da je nažalost ta druga ekipa propala za ovu godinu i da ja ako želim prekinuti karijeru mogu dobiti posao u omladinskoj školi. Nismo imali kontakt jedno 10 godina od kada sam otišao 2015., ali sad kad se dogodila ova situacija bilo je stvarno jako korektno s njegove strane, ali ja nisam bio spreman prekinuti karijeru jer mislim da još mogu igrati. Zato sam tu u Jarunu.”