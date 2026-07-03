Mahrez završio reprezentativnu karijeru nakon ispadanja sa SP-a

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AP Photo/Charlie Riedel via Guliver

Alžirska nogometna ikona Riyad Mahrez objavio je u četvrtak, nakon ispadanja Alžira u šesnaestini finala svjetskog prvenstva, da okončava reprezentativnu karijeru.

“Ovo je bila moja posljednja utakmica za Alžir”, izjavio je nakon poraza od 0-2 od Švicarske u Vancouveru, 35-godišnji alžirski napadač.

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Mahrez, koji je postigao dva pogotka tijekom grupne faze ovog Svjetskog prvenstva, za alžirsku je reprezentaciju odigrao 119 utakmica i zabio 40 golova.

Samo je branič Aissa Mandi upisao više nastupa (122) za Alžir od njega, a Islam Slimani postigao više golova (46).

Mahrez je s Alžirom nastupio na Svjetskom prvenstvu 2014. godine kada je poražen u osmini finala od Njemačke koja je na kraju i osvojila naslov svjetskog prvaka.