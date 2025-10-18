Maestralni Greenwood zabio četiri komada i odveo Marseille na vrh Ligue 1

Podijeli :

ValentinaClaret/Panoramic via Guliver

Nekadašnji napadač Manchester Uniteda Mason Greenwood imao je sjajnu večer u dresu Marseillea, za koji je postigao četiri pogotka u pobjedi 6-2 protiv Le Havrea, kojom je Olympique izbio na vrh ljestvice Ligue 1.

Gosti su poveli golom Yassinea Kechte u 24. minuti, ali su u 34. minuti ostali s igračem manje, kad je Gautier Lloris igranjem rukom skrivio kazneni udarac i zaradio crveni karton. Mason Greenwood je postigao prvi pogodak s bijele točke u 35. minuti, a onda je u drugom poluvremenu još triput zatresao mrežu iz igre (67, 72, 76).

Francuzi: Terzić je prvi kandidat za preuzimanje kluba Ligue 1

Uz ovacije s tribina Velodromea 24-godišnji engleski napadač je u 80. minuti izašao iz igre.

Marseille je nakon njegovog izlaska postigao još dva pogotka, u 88. minuti strijelac je bio Robinio Vaz, a u trećoj minuti dodatka konačnih 6-2 postavio je Michael Murillo, samo minutu nakon što je Abdoulaye Toure bio strijelac drugog pogotka za Le Havre.

Marseille je s 18 bodova iz osam nastupa došao na vrh ljestvice, prestigavši PSG koji ima bod manje. Na trećem mjestu je Strasbourg sa 16 bodova, a slijede Lyon s 15 i Monaco s 14 bodova. Le Havre je na 16. poziciji u skupini četiri kluba s po šest bodova.