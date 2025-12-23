Lyon potvrdio dolazak mlade zvijezde Reala

Podijeli :

xAlexxPerezx via Guliver

Mladi napadač Real Madrida, Brazilac Endrick Felipe Moreira de Sousa, poznatiji kao Endrick (19) do kraja sezone provest će na posudbi u Lyonu, objavio je francuski klub na društvenim mrežama.

“Čudo od djeteta”, kako su ga prozvali u domovini, nije se uspio nametnuti u svlačionici Kraljevskog kluba, pa je sreću odlučio potražiti među Lavovima.

Mladi Brazilac se još uvijek nada kako bi mogao biti na listi putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a prelaskom u Lyon zasigurno će imati veću minutažu.

Endrick je u Real stigao u srpnju 2024. iz Palmeirasa za oko 60 milijuna eura, u madridskom je klubu odigrao ukupno 40 utakmica i postigao sedam pogodaka. No ove sezone mladi napadač je odigrao samo jedanaest minuta u La Ligi.

Brazilski izbornik Talijan Carlo Ancelotti nedavno je otkrio kako je razgovarao s napadačem poručivši mu da je “važno da igra”.

“Endrick je vrlo mlad, ovo neće biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Mogao bi igrati 2026. jer ima potrebnu kvalitetu, ali i 2030., 2034. ili čak 2038. Važno je da ponovno igra i pokaže svoju kvalitetu”, kazao je nedavno brazilski izbornik.

Francuski mediji navode kako će Lyon plaćati polovicu njegove mjesečne plaće od 400.000 eura.