Lyon cijelu utakmicu odigrao s igračem manje, izvukli su bod kod Bresta

U posljednjoj utakmici 11. kola francuskog prvenstva nogometaši Bresta i Lyona odigrali su bez pogodaka.
Lyon je već u 7. minuti ostao s igračem manje, jer je zbog preoštrog starta isključen branič Hans Hateboer. No, domaća momčad nije uspjela iskoristiti brojčanu prednost.
Vodeći PSG ima 24 boda, dva više od Marseillea i Lensa. Po 20 bodova imaju Lille, Monaco i Lyon. Brest je sa 10 bodova na 13. poziciji.
Ligue 1 - 11. koloRennes - Strasbourg 4-1 (Lepaul 9, 48, 60, Meite 35 / Nanasi 77) Lens - Lorient 3-0 (Edouard 6, Said 77, Baidoo 89) Lille - Angers 1-0 (Correia 45+2) Nantes - Metz 0-2 (Abuašvili 82, Diallo 89) Toulouse - Le Havre 0-0 Brest - Lyon 0-0 Odigrano u subotu: PSG - Nice 1-0 (Ramos 90+4) Monaco Paris FC 0-1 (Simon 53) Auxerre - Marseille 0-1 (Gomes 30)
