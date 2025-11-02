Lyon cijelu utakmicu odigrao s igračem manje, izvukli su bod kod Bresta

photo by Peter Lous / EYE4images/DeFodi Images by Guliver

U posljednjoj utakmici 11. kola francuskog prvenstva nogometaši Bresta i Lyona odigrali su bez pogodaka.

Lyon je već u 7. minuti ostao s igračem manje, jer je zbog preoštrog starta isključen branič Hans Hateboer. No, domaća momčad nije uspjela iskoristiti brojčanu prednost.

Vodeći PSG ima 24 boda, dva više od Marseillea i Lensa. Po 20 bodova imaju Lille, Monaco i Lyon. Brest je sa 10 bodova na 13. poziciji.

Ligue 1 - 11. kolo

Rennes - Strasbourg  4-1 (Lepaul 9, 48, 60, Meite 35 / Nanasi 77) 
Lens - Lorient       3-0 (Edouard 6, Said 77, Baidoo 89)
Lille - Angers       1-0 (Correia 45+2)
Nantes - Metz        0-2 (Abuašvili 82, Diallo 89)

Toulouse - Le Havre  0-0
Brest - Lyon         0-0

Odigrano u subotu:
PSG - Nice           1-0 (Ramos 90+4)

Monaco Paris FC      0-1 (Simon 53)
Auxerre - Marseille  0-1 (Gomes 30)

