Luku Vuškovića čeka ugovor karijere?!

Vušković je ove sezone oduševio na posudbi u HSV-u, gdje je kao stoper u 26 nastupa u Bundesligi postigao pet pogodaka, što je dodatno podiglo njegovu reputaciju na tržištu. Prema pisanju britanskih medija, Tottenham ga želi osigurati na duži rok, a sportski direktor kluba nedavno je i osobno razgovarao s njim o budućnosti u Londonu.

Navodi se i da trenutno ima nižu plaću u odnosu na ostatak prve momčadi, pa bi novim ugovorom bio financijski izjednačen sa suigračima. Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka u transferu vrijednom oko 11 milijuna eura, dogovorenom 2023. godine, ali je zbog pravila nakon Brexita u Englesku mogao prijeći tek nakon punoljetnosti. Danas mu se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 60 milijuna eura.

Njegove igre u Njemačkoj izazvale su brojne pohvale, a posebno je odjeknula izjava Lothara Matthäusa nakon jednog od njegovih golova protiv Bayerna, kada je rekao: “S 18 godina igra kao da je već odigrao tri Svjetska prvenstva”.

U Tottenhamu se pritom očekuju promjene u obrani, pa bi odlazak nekih stopera mogao otvoriti dodatni prostor za Vuškovića u prvoj momčadi. Klub istodobno planira i pojačanja na više pozicija, dok je hrvatski branič jedan od nekoliko mladih igrača koji su ove sezone ostavili snažan dojam na posudbama.