Luki Modriću uručena nagrada za najboljeg nogometaša regije u 21. stoljeću

Kapetan hrvatske reprezentacije i zvijezda Milana, Luka Modrić, dobio je još jedno veliko priznanje za svoju iznimnu karijeru. U Milanu mu je uručena nagrada za najboljeg nogometaša regije u 21. stoljeću koju dodjeljuje Simposar.
Priznanje je Modriću osobno uručio bosanskohercegovački novinar Sabahudin Topalbećirević tijekom posebnog događaja u talijanskoj prijestolnici mode, a Modrić je u opuštenoj atmosferi rado primio nagradu.
Tom prilikom Baho je istaknuo kako je Modrić kroz svoju karijeru ostavio neizbrisiv trag u svjetskom nogometu zahvaljujući brojnim trofejima, vrhunskoj kvaliteti, dugogodišnjem kontinuitetu i iznimnom karakteru na terenu i izvan njega.
“O njegovoj popularnosti u Milanu zaista je teško govoriti. Dovoljno je bilo da se pojavi pa da se osjeti koliki respekt, emociju i pažnju izaziva među ljudima. Ipak, za svakoga je imao strpljenje, osmijeh i vrijeme. To mogu samo istinski veliki”, istaknuo je između ostalog Topalbećirević, koji je zauzvrat za sina Emira dobio potpisani dres hrvatske legende.
