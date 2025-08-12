Luka Vušković pred odlaskom u novi klub, gledat ćemo ga na Sport Klubu

Prema pisanju uglednog Kickera, 18-godišnji hrvatski stoper Luka Vušković prihvatio je ponudu HSV-a te je spreman preseliti se na posudbu u redove novog člana Bundeslige.
Ovaj transfer sada čeka samo službeno odobrenje Tottenhama, njegovog matičnog kluba, koji ga je prije dvije godine doveo iz Hajduka za oko 11 milijuna eura, ali je tek od 1. srpnja ove godine Vušković registriran kao novi igrač engleskog velikana.
Ako Vušković doista prijeđe u Hamburg, pridružit će se svom pet godina starijem bratu Mariju, također bivšem igraču Hajduka. Mario trenutačno ne može nastupati jer mu još više od godinu dana traje suspenzija zbog dopinga, no i dalje je pod ugovorom s HSV-om.
Hamburžani mlađeg brata Vuškovića navodno prate već dvije godine, a interes im je dodatno porastao otkako je mladi hrvatski reprezentativac u lipnju debitirao za A selekciju u utakmici protiv Češke. Njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom iznimno rano. U SuperSport HNL-u za Hajduk debitirao je samo dva dana nakon 16. rođendana i to u derbiju protiv Dinama.
Godinu kasnije otišao je na posudbu u poljski Radomiak Radom, gdje je u 14 nastupa postigao tri gola i već tada dosegnuo tržišnu vrijednost od sedam milijuna eura. Prošlu sezonu odradio je u belgijskom Westerlou, upisavši čak 36 ligaških nastupa (33 u početnoj postavi) i impresivnih sedam pogodaka, što je izniman učinak za braniča.
Posljednji put Vušković je za Tottenham zaigrao na azijskoj turneji, u prijateljskoj utakmici protiv Newcastlea u Seoulu (1:1), gdje je ušao s klupe. HSV ga želi dovesti kako bi pojačao obranu u svojoj povratničkoj sezoni u Bundesligi, no dogovor bi vjerojatno uključivao da Tottenham pokrije veći dio njegove plaće.
