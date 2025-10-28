Luka Vušković ‘nije normalan’, još jednom je izdominirao u pobjedi HSV-a

HSV je izborio plasman u osminu finala Njemačkog kupa pobjedom 1:0 na gostovanju kod Heidenheima.
Pogodak vrijedan prolaza postigao je Robert Glatzel iz jedanaesterca u 83. minuti, no prvo ime susreta bio je hrvatski stoper Luka Vušković.
Vušković je briljirao u obrani i prema Sofascoreu dobio ocjenu 8.0, čime je proglašen igračem utakmice. Upisao je 62 točna dodavanja od 67 pokušaja, pet preciznih dugih lopti od šest, dva ključna pasa, a u zračnim duelima bio je impresivan – dobio ih je sedam od devet.
Uz to je presjekao dvije lopte, šest puta čistio opasnost ispred gola te uputio tri udarca, jedan unutar okvira.
