Luka Vučko za SK: ‘Nadam se da će Sigur biti jedan od nositelja Kanade na SP-u’

Vučko smatra da Kanađane očekuje zahtjevan turnir unatoč ulozi domaćina:

“Nema danas u nogometu laganih utakmica. Nogomet je puno napredovao u analitici samih protivnika tako da neće nikome biti lagano. Kanada će sigurno imati određeni pritisak s obzirom da je jedan od domaćina. Sigurno će biti jako motivirani, ali nije se lako nositi s tim pritiskom. Oni očekuju prolazak skupine. Prva utakmica im je protiv BiH koja ima kvalitetu i susjedi su s razlogom optimistični, ali mislim i da je Kanada jedna ozbiljna reprezentacija.”

Posebno je istaknuo važnost izbornika Jesseja Marscha.

“Prije svega, on je imao jednu jako lijepu karijeru u MLS-u. Nakon toga se kroz Red Bullovu grupaciju razvio prvo u New Yorku, pa onda u Salzburgu i Leipzigu. Onda je dotakao krov svjetskog nogometa što je Premier liga u Leedsu. To je jedan ozbiljan trener s velikim iskustvom iz najjačih liga i on je možda jedna od najvećih uzdanica Kanade na ovom Svjetskom prvenstvu.”

Govorio je i o kanadskom reprezentativcu Niki Siguru, aktualnom igraču Hajduka:

“Ta njegova priča je poučna za sve. Zapravo on je imao sreću u nesreći da debitira za Hajduk. Međutim, tada je i Ivan Leko prepoznao kvalitetu i dao mu je šansu. Nadam se da će igrati i biti jedan od nositelja, on to sigurno može. Ne samo u kontekstu Hajduka zbog potencijalnog transfera, već i zbog toga da jedan igrač iz HNL-a bude aktivan na Svjetskom prvenstvu.”