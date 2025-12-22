Luka Modrić najpopularniji u Hrvatskoj, a zbog njegova odlaska tisuće navijača prestale pratiti Real Madrid

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska je i u 2025. nastavila živjeti sport iz dana u dan. Prema podacima Sofascorea, jedne od najpoznatijih sportskih platformi na svijetu, korisnici u Hrvatskoj pregledali su nogometne sadržaje više od 150 milijuna puta. Brojke koje potvrđuju koliko je sport prisutan u svakodnevici.

Na vrhu popisa sportaša koje su Hrvati najviše pratili nalazi se Luka Modrić, dok se odmah iza njega smjestio Lamine Yamal, jedan od najvećih talenata svjetskog nogometa. Zanimljivo je da je upravo Yamal bio najpopularniji nogometaš globalno u 2025., što hrvatske navike stavlja u isti ritam s ostatkom svijeta.

Slični trendovi vide se i u drugim sportovima. Nikola Jokić bio je najpopularniji košarkaš na svijetu, a Jannik Sinner zauzeo je prvo mjesto među tenisačima, ispred Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića.

Svi su ti podaci vidljivi kroz Sofascore, platformu na kojoj navijači prate rezultate, statistike i profile igrača. A pojedine priče pokazuju koliko navijačka strast zna biti intenzivna.

Jedan je korisnik iz Brazila otvorio profil Bahije više od 12 tisuća puta u godini.

Drugi je korisnik otvorio profil Lionela Messija 3 tisuće puta u 2025.

Ponekad brojke jasnije od riječi pokažu što sport znači ljudima.

Velike vijesti uvijek stvaraju velike reakcije. Kada je Luka Modrić napustio Real Madrid, oko 1.500 navijača diljem svijeta prestalo je pratiti Real Madrid unutar platforme u svega nekoliko sati. Brojka koja govori o snazi njegova utjecaja i emocionalnoj povezanosti navijača.

U NBA ligi, razmjena koja je poslala Luku Dončića u Los Angeles Lakers, a Anthonyja Davisa u Dallas Mavericks, izazvala je jednako brzu reakciju. Više od 4 tisuće korisnika prestalo je pratiti Dallas gotovo preko noći.

A sada i svaki navijač u Hrvatskoj može vidjeti kako je sam pratio sport tijekom godine.

Otvaranjem aplikacije, Sofascore Season 2025 prikazuje najpraćenije igrače, klubove i utakmice svakog korisnika, mjesece najveće aktivnosti i tip navijača koji najbolje opisuje njegov stil praćenja. Sve jednostavno i na jednom mjestu.

Hrvatska u 2025. nije samo gledala sport. Hrvatska ga je živjela.