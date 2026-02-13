Luka Modrić je čudo: S 40 godina na leđima zabio je za važnu pobjedu Milana!

Nogomet 13. velj 202622:40 0 komentara
xGabrielexMasotti IPAxSportx via Guliver

Milan je u 25. kolu Serie A pobijedio Pisu s 2:1.

Utakmica je bila tvrda i s malo prilika, a Rossoneri su se mučili na početku. Pisa je imala dobru šansu, no Mike Maignan je spriječio pogodak, dok je Ruben Loftus-Cheek doveo Milan u vodstvo u 39. minuti nakon ubačaja Zacharyja Athekamea.

U drugom poluvremenu Pisa je izjednačila golom Felipea Loye, no hrvatski kapetan Luka Modrić je nakon duplog pasa sa Samueleom Riccijem zabio za konačnih 2:1.

Milan sada ima 53 boda, pet manje od vodećeg Intera.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet